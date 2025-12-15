«Яндекс» выпустил обновление «Карт» для исключения «телепортаций» во время сбоев GPS

«Яндекс Карты» представили обновление с новыми функциями для зон, где наблюдаются проблемы с геопозиционированием, сообщили «Ъ» в пресс-службе сервиса. Новая функция называется «По шагам» — она активируется отдельной кнопкой внизу экрана после выбора маршрута движения. Маршрут в режиме «По шагам» делится на этапы-маневры с указанием направления движения, расстояния и ближайшего ориентира. Каждый этап можно «пролистнуть» нажатием кнопки. Вид карты зафиксирован и не зависит от геолокации. Если сигнал появляется, приложение предложит перейти в обычный режим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы стремимся улучшить опыт водителей в "Картах" и "Навигаторе" и сделать поездки предсказуемыми даже в условиях нестабильного сигнала GPS,— говорит старший менеджер продукта команды "Навигации" в "Яндекс Картах" Артем Звягин.— Новый режим предотвращает "телепортации" и показывает основные ориентиры, чтобы пользователи могли комфортно продолжить движение во время сбоев геопозиции».

В обычном режиме «Карты» и «Навигатор» теперь просят уточнить местоположение пользователя при слабом сигнале GPS. В этом случае положение также фиксируется, что позволяет точнее строить маршрут.

Первый масштабный сбой в работе GPS произошел в Москве после удара беспилотников по Кремлю в мае 2023 года. Сильнее всего проблемы со спутниковой навигацией повлияли на сервисы заказа такси и каршеринга. Позднее сбои GPS стали наблюдаться и в других регионах, в первую очередь в Санкт-Петербурге и приграничных Белгороде, Курске, Брянске.

Иван Буранов