Китайский седан Omoda S5 полностью пропал из дилерских центров Петербурга

В настоящий момент ни один из действующих в Петербурге дилерских центров китайского бренда Omoda не предлагает из наличия на собственном складе седан Omoda S5, сообщает Telegram-канал AutoRun SPb.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным автоэкспертов, в ноябре в городе на Неве не было зарегистрировано ни одного нового автомобиля Omoda S5. В некоторых автосалонах последние экземпляры модели были проданы еще полтора-два месяца назад.

Аналитики рынка прогнозируют, что, скорее всего, теперь в модельном ряду Omoda останутся лишь два кроссовера — С5 и вышедший в этом году С7. В текущем году объем регистраций Omoda S5 в Петербурге составляет 111 единиц — 10% от общего объема продаж марки в городе.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что с начала этого года средняя стоимость новых автомобилей Omoda C5 в Петербурге сократилась на 11,1%.

Андрей Цедрик