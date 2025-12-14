Арендодатели снижают цены

Аренда квартир подешевела почти в 20 крупных городах России, сообщили аналитики «Авито Недвижимость». Там сравнили данные за прошлый месяц с ноябрем 2024-го. Заметнее всего снизилась средняя ставка в Москве. Год к году стоимость аренды жилья в столице упала на 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Руководитель проекта Data Flat Александр Пыпин считает, что связана эта тенденция в том числе с сокращением миграционного притока рабочей силы в Москву: «Столица — город, который традиционно ориентируется на приток рабочей силы, а это обычно связано с ростом экономики. Сейчас у нас его нет, поэтому дополнительная рабочая сила в Москве не требуется. Речь обо всех специальностях: и простых рабочих, и юристах, и врачах, и менеджерах, низкооплачиваемых и высокооплачиваемых. Миграционного притока трудовых ресурсов в Москву нет, соответственно, и спрос на аренду снизился. При этом миграция в первую очередь характерна, так скажем, для молодежи, которая еще не обзавелась детьми, то есть это люди младше 30-35 лет. И они обычно ориентированы на современное жилье в новостройках: какие-то студии, однокомнатные квартиры с новой мебелью и свежим ремонтом. А это, как правило, лоты, которое были выше среднего по цене».

В среднем арендная ставка в Москве сейчас составляет 77 тыс. руб. в месяц, это самый высокий показатель в стране. Произойдет ли рост цен в начале 2026 года? Управляющий партнер компании Webster Константин Ковалёв полагает, что, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев разворота тренда ожидать не следует: «Рынок аренды очень сезонный, то есть сильно привязан, например, к 1 сентября. Поэтому до марта никакого серьезного изменения в пропорциях между спросом и предложением на рынке, думаю, ожидать не стоит. Мне кажется, весной в целом ситуация останется приблизительно такой же. Вероятно, снижение продолжится, потому что тенденции в недвижимости являются достаточно инерционными, такого быстрого разворота не произойдет».

Помимо Москвы, наиболее заметное снижение цен на аренду квартир в годовом выражении зафиксированы в Краснодаре, Туле, Челябинске и Екатеринбурге.

Андрей Загорский