Глава «Вымпелкома» допустил запуск 5G в России в 2026 году на иностранном оборудовании

В России могут начать запускать 5G с имеющихся у операторов частот на том оборудовании, которое уже есть на сетях, сообщил гендиректор «Вымпелкома» Сергей Анохин в интервью «Ъ». По его словам, это временное решение, пока в стране нет серийного отечественного оборудования для 5G.

«Если такой подход будет утвержден, то мы с вами уже в следующем году в телефонах начнем видеть значок 5G. Да, может быть не везде будут гигабитные скорости, но 5G уже станет реальностью»,— сказал господин Анохин.

Гендиректор «Вымпелкома» добавил, что проект уже предварительно согласован. Сергей Анохин выразил надежду, что он будет рассмотрен до конца года.

По оценкам господина Анохина, внедрение отечественного оборудования для 5G произойдет в 2028–2029 годах. «Как только появляется серийное российское оборудование, внедрение 5G начинается исключительно на нем»,— сказал глава «Вымпелкома».

Подробнее — в интервью Сергея Анохина «Ъ».