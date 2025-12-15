«Вымпелком»: в «белые списки» планируют включить образовательные сервисы

Гендиректор «Вымпелкома» Сергей Анохин сообщил в интервью «Ъ», что оператор вместе с регуляторами прорабатывает расширение так называемых «белых списков» сервисов, доступ к которым сохраняется для абонентов. По его словам, инициатива, предложенная «Билайном» летом, «получила добро и активно развивается», хотя и «небыстро, но маленькими шагами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор «Вымпелкома» Сергей Анохин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Гендиректор «Вымпелкома» Сергей Анохин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как пояснил господин Анохин, на первом этапе в «белые списки» включались массовые сервисы и российские решения. Сейчас оператор совместно с регулятором анализирует, «какие сервисы популярны, и какие еще можно предоставить для “белого списка” без уязвимостей, а также по мере выполнения требований по безопасности». В частности, речь идет о цифровых системах крупных промышленных предприятий. «Мы видим запрос градообразующих производств, чтобы их тоже включили в “белые списки”, чтобы они могли поддерживать свои производственные процессы»,— отметил он, добавив, что эта тема может быть проработана в ближайшее время.

Кроме того, обсуждается возможность включения образовательных платформ. «Еще мы обсуждаем сейчас с регулятором включение в “белые списки” образовательных платформ, чтобы дети могли учиться: скоро ЕГЭ, всем нужно готовиться»,— сказал глава «Вымпелкома».

По его словам, у оператора есть «социальная задача — создать простой и понятный путь, как бизнес может включиться в “белый список”». Чем больше таких сервисов будет доступно, тем более оправданным, по мнению Сергея Анохина, станет использование связи для клиентов: «Когда сервисами нельзя пользоваться в полной мере, возникает вопрос — а зачем они вообще?».

