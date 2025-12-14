Рядом с Афипским НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар после падения БПЛА

В результате падения обломков БПЛА рядом с территорией Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар. Загорелась газовая труба у одного из КПП за пределами объекта. Возгорание площадью 100 кв. м уже ликвидировано, сообщил оперштаб региона.

Атака произошла в ночь на 14 декабря. Пострадавших и повреждений на НПЗ нет. Осколки БПЛА повредили 16 домов в поселке Афипском. В домах выбило окна, в некоторых повреждены двери и крыша. В одном здании образовались трещины на потолке.

Среди жителей никто не пострадал. «Администрация муниципалитета окажет необходимую помощь жителям»,— следует из сообщения. По данным Минобороны, прошлой ночью над Краснодарским краем сбили 22 беспилотника.

Афипский НПЗ — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России. Завод перерабатывает около 500 тыс. тонн сырой нефти в месяц.