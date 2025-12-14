Российский супертяж вышел на британского вундеркинда

Мурат Гассиев, который в конце прошлого десятилетия выглядел фактически состоявшейся суперзвездой профессионального бокса, но, перейдя из первого тяжелого веса (до 90,7 кг) в супертяжелый, надолго ушел в тень, вновь попал в элиту своего вида. Победа над болгарским ветераном Кубратом Пулевым принесла ему титул так называемого регулярного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA), подняла в независимых рейтингах, а главное, кажется, обеспечила возможность участвовать в топовых боях — например, против британского вундеркинда Мозеса Итаумы.

Фото: Francois Nel / Getty Images Следующим соперником Мурата Гассиева (на фото), вероятнее всего, станет 20-летний британец Мозес Итаума, которого сравнивают с легендарным Майком Тайсоном

В этот уикенд в одного из главных персонажей для ведущих медиаресурсов, освещающих профессиональный бокс, впервые за очень долгий период времени превратился Мурат Гассиев, российский боксер со сложной и даже странной биографией. Ее детали нелишне, конечно, напомнить. Стремительный взлет Гассиева состоялся во второй половине прошлого десятилетия. В середине его безусловным отечественным фронтменом в первом тяжелом весе был Денис Лебедев, классный боец с чемпионским титулом. Однако столкновение Лебедева с еще вроде бы очень молодым и очень сырым соотечественником в 2016 году вылилось в неожиданный проигрыш фаворита и потерю им звания Международной боксерской федерации. А Гассиева включили в состав участников так называемой суперсерии. В то время эти турниры для восьми боксеров по системе play-off устраивали в разных категориях, чтобы выявить лучшего среди лучших наиболее надежным способом. Гассиев вышел в финал, нокаутировав двух знаменитых тяжей — поляка Кшиштофа Влодарчика и кубинца Юньеля Дортикоса, а в решающем поединке с титулом абсолютного чемпиона на кону, состоявшемся в 2018 году, проиграл уже тогда считавшемуся феноменом профессионального бокса украинцу Александру Усику.

Финалисты практически синхронно перешли из первого тяжелого веса в супертяжелый. Но дальше их дороги удивительным образом разошлись. Александр Усик быстро добился права встречаться с сильнейшими боксерами категории и, расправившись с самыми опасными среди них — Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, стал ее королем, забронировав себе чрезвычайно почетное место в истории бокса. А Мурат Гассиев ушел в тень.

Он дрался довольно регулярно, но имена его противников — Нури Сефери, Майк Балогун, Кем Юнгквист, Джеремайя Милтон — звучали слишком скромно, чтобы считать победы над ними трамплином к скорым грандиозным свершениям. А в 2023 году Гассиев еще и потерпел поражение от крепкого шведа Отто Валлина.

В общем, в какой-то момент о нем как о боксере элитном под неординарные события просто забыли. И вдруг все в один момент изменилось.

Всемирная боксерская ассоциация назначила бой за титул своего регулярного чемпиона, то есть фактически второе по ценности звание, между Кубратом Пулевым и Муратом Гассиевым, а Гассиев выиграл ударом, претендующим на признание первым по эффектности в этом году, уложив болгарина на настил в шестом раунде прошедшего в Дубае поединка идеальным апперкотом левой в голову — притом, что 44-летнего Пулева, в карьере которого было много пересечений с шикарными боксерами, удалось нокаутировать лишь Владимиру Кличко и Энтони Джошуа. До дубайского поединка он представлялся эталоном устойчивости.

И этот удар, этот выигрыш добавили карьерным перспективам Мурата Гассиева, которому вообще-то всего 32 года, возраст расцвета по меркам категории, ярких красок. Он поднялся в независимых рейтингах и, допустим, в рейтинге супертяжей от BoxRec взлетел аж на пятую строчку. И про него говорят как про участника уже куда более крутых поединков, чем поединок против болгарского ветерана. Речь, разумеется, вряд ли идет о немедленной встрече с владельцем полноценного чемпионского титула WBA Александром Усиком, потому что тот уже предупредил, что хочет драться с американцем Деонтеем Уайлдером. Но вероятный соперник Гассиева по следующему матчу — тоже фигура жутко любопытная и востребованная у публики.

WBA заранее предупредила, что тому, кто возьмет верх в поединке между Гассиевым и Пулевым, потом достанется бой с Мозесом Итаумой. Итаума — это главный вундеркинд современного супертяжелого веса, которого сравнивают с легендарным Майком Тайсоном, тоже раскрывавшимся фантастически рано. Британцу 20 лет, а в его послужном списке уже 13 побед при нуле осечек. И среди этих побед есть та, что он одержал в августе над соотечественником Диллианом Уайтом, бойцом топовым без каких-либо оговорок. Против Итаумы Уайт не смог продержаться и раунда. Вундеркинду, правда, надо будет в январе еще справиться в «разминочном» поединке с Джермейном Франклином, но едва ли с ним у него возникнут проблемы.

Алексей Доспехов