В Москве простились с Борисом Скрынником

Церемония прощания с президентом Федерации хоккея с мячом России Борисом Скрынником прошла сегодня в Москве, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Скрынник

Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва» Борис Скрынник

Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

На церемонии прощания присутствовали директор ФХМР по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ Сергей Мяус, родственники умершего и другие, передает агентство. Позже Бориса Скрынника похоронят на Даниловском кладбище.

«Сегодня провожаем в последний путь Бориса Ивановича Скрынника, всю свою жизнь беззаветно служившего хоккею с мячом. Я помню его игроком, я играл за "Кузбасс", а он за "Водник", и всегда были принципиальные баталии»,— сказал господин Мяус. Он отметил, что за годы работы господина Скрынника в российской и международной федерациях хоккей с мячом получил свое развитие, в том числе огромная работа была проделана в регионах.

Борис Скрынник умер 11 декабря в возрасте 77 лет. Как игрок он выступал за архангельский «Водник», с которым стал чемпионом СССР среди юношей, а также представлял сыктывкарский «Строитель». За время своей карьеры Борис Скрынник забил 161 мяч. С 1985 года по 2005-й он работал в структуре «Водника», в том числе был президентом клуба. За эти годы команда девять раз становилась чемпионом России.

С февраля 2006 года по октябрь 2022-го Борис Скрынник был президентом Международной федерации хоккея с мячом. С 2009 года он возглавлял Федерацию хоккея с мячом России.