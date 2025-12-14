В Новороссийске мотоциклисту грозит два года за наезд на пешехода

В Новороссийске завершено следствие по делу 41-летнего мотоциклиста, который проехал на красный сигнал светофора и сбил 38-летнего пешехода, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Авария произошла в августе 2025 года на проспекте Ленина. Водитель мотоцикла нарушил правила дорожного движения — не остановился на запрещающий сигнал светофора и не пропустил человека, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый свет. В результате столкновения пострадавший получил серьезные травмы.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД) направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Анна Гречко