«В этом году предприниматели Петербурга получили льготные займы на 3,2 млрд рублей»

Глава городского Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Александра Питкянен в интервью Business Guide рассказала об итогах года, самых востребованных финансовых программах и тенденциях, а также поделилась планами на следующий год.

BUSINESS GUIDE: Как себя чувствует малый и средний бизнес на фоне сложившейся внешнеэкономической ситуации?

АЛЕКСАНДРА ПИТКЯНЕН: Малый и средний бизнес Петербурга, несмотря на сложное время, не просто держит удар, а уверенно идет вперед. В Северной столице работает более 386 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, а численность занятых в этом секторе уже перешагнула за 2 млн человек. Петербург — в числе лидеров среди регионов РФ. В городе более половины всех занятых работает в МСП, в то время как по России — лишь 30–40%.

В Петербурге создано восемь организаций, которые входят в инфраструктуру поддержки «Мой бизнес». В этом контуре финансовую поддержку оказывают Фонд содействия кредитованию МСП и Фонд микрофинансирования. Это одни из крупнейших организаций поддержки бизнеса в России, совокупные активы которых составляют 12,5 млрд рублей. Мы разработали целый пакет финансовых мер, чтобы поддержать бизнес на разных этапах развития.

BG: Какие самые востребованные меры финансовой поддержки у петербургского бизнеса?

А. П.: Одним из наиболее востребованных механизмов финансовой поддержки предпринимателей остаются поручительства городского Фонда содействия кредитованию. Мы предоставляем бизнесу поручительства до 100 млн рублей, но не более 50% от суммы собственных обязательств. С их помощью малый и средний бизнес в 2025 году смог привлечь кредиты и банковские гарантии на 12,4 млрд рублей. В этом году средняя сумма поручительства составила 18,5 млн рублей, что на 20% превышает прошлогодние показатели. Треть от всех поручительств была предоставлена производственным компаниям. За весь период реализации программы было предоставлено более 6,8 тыс. поручительств на общую сумму 60,8 млрд рублей, а объем обеспеченного финансирования превысил 172 млрд рублей. Высоким спросом пользовались льготные займы до 5 млн рублей, которые предоставляются через городской Фонд микрофинансирования.

В этом году предприниматели Петербурга получили займы на 3,2 млрд рублей, что на 74% превышает показатели прошлого года. Свыше 40% оказанной поддержки в виде займов пришлось на сферу обрабатывающего производства, 12% — на торговые компании, 8% — на компании из сферы строительства, 7% — на организации общественного питания. За все время работы городского Фонда микрофинансирования было выдано займов на сумму, превышающую 13,5 млрд рублей. В отраслевой структуре субъектов МСП, получивших поддержку городских фондов, лидируют производственные предприятия, которые по сути, являются драйверами развития городской экономики.

BG: На что бизнес чаще всего брал кредиты в 2025 году?

А. П.: Более половины всех выданных кредитов было взято на пополнение оборотных средств. Прежде всего это арендные и коммунальные расходы, расчеты с поставщиками и подрядчиками, налоговые платежи, пополнение материально-производственной базы, а также выплата заработной платы работникам. 43% финансирования, привлеченного в этом году при гарантийной поддержке Фонда содействия кредитованию, инвестировано во внеоборотные активы компаний. Свыше 40% займов, выданных Фондом микрофинансирования, было направлено на инвестиционные цели.

BG: Как повышение ключевой ставки отразилось на городских программах кредитования?

А. П.: Несмотря на сложную ситуацию с высокими процентными ставками по кредитам, мы оперативно отреагировали и поддержали малый и средний бизнес Петербурга. Даже на пиковых значениях ставки ЦБ наши ставки по займам были ниже среднерыночных. Как альтернатива дорогим кредитам была введена новая мера поддержки в виде займов свыше 5 млн рублей для ключевых отраслей экономики региона. Также мы сохранили беззалоговые программы для производственных компаний Петербурга и сферы легпрома и дизайна. Мы адаптируем все наши программы финансовой поддержки под актуальные запросы бизнеса. В этом году мы расширили возможности льготного финансирования для малого бизнеса с 5 до 20 млн рублей, а в отдельных случаях — до 50 млн рублей.

По новой программе в 2025 году мы довели до бизнеса более 1,1 млрд рублей. Более 70% займов было взято на инвестиционные цели: приобретение производственных площадей, модернизацию оборудования и цехов. Задача — обеспечить бизнес своевременными доступными кредитами. Именно поэтому срок принятия решений по заявкам у нас не превышает 10 дней.

BG: Если говорить об отраслевой поддержке, на чем сейчас фокус внимания?

А. П.: Синхронизируясь с поставленной задачей президента по достижению технологического лидерства, сейчас фокус внимания направлен на поддержку производственных компаний. Так, через Фонд содействия кредитованию мы предоставляем предприятиям производственной сферы поручительства по кредитам, а через Фонд микрофинансирования выдаем льготные беззалоговые займы до 5 млн рублей. Большое внимание сейчас уделяется креативному сектору экономики. В прошлом году креативные индустрии получили статус самостоятельного сектора экономики. Креативные индустрии — это не только 16 отраслей, это сектор экономики, который становится драйвером развития смежных отраслей. Мы стремимся к тому, чтобы каждая мера поддержки имела конкретный экономический эффект. По нашему опыту, для максимизации эффективности создаваемых мер следует ориентироваться не только на получателя меры поддержки, но и на участников жизненного цикла создаваемого им продукта. 80% креативных индустрий — представители малого и среднего бизнеса. В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» мы обеспечиваем возможность креативным предпринимателям развиваться и масштабироваться, переходить на новый уровень.

Через городской Фонд микрофинансирования предприниматели из сферы легкой промышленности, дизайна и обрабатывающих производств могут получить беззалоговые займы до 5 млн рублей под 10% годовых.

В этом году был увеличен лимит льготного финансирования МСП до 20 млн рублей под 5% годовых. Займы — это реальная помощь креативным индустриям для покупки оборудования или запуска собственного производства. Кроме того, для участников проекта «Петербургский дизайн» были предусмотрены беззалоговые льготные займы от Фонда микрофинансирования субъектов МСП, который открывает доступ к пополнению оборотных средств на открытие торговых точек. Предприниматели могут получить до 5 млн рублей на 36 месяцев.

С момента старта программы мы выдали льготные займы предпринимателям сферы легкой промышленности и дизайна на общую сумму 151 млн рублей.

Если говорить об отраслевой поддержке, то в 2024 году в связи с перезапуском петербургского автопрома была разработана и запущена программа «Автотранспорт и спецтехника для бизнеса». Мера поддержки позволяет предпринимателям получить займы на приобретение автомобилей и спецтехники ведущих городских предприятий. Наибольшей популярностью программа пользуется у предпринимателей, чей бизнес непосредственно связан с разъездами или перевозками. В рамках программы поддержки Фондом микрофинансирования предоставляются займы на срок до 36 месяцев в размере до 5 млн рублей под 10% годовых на покупку отечественного автомобиля петербургских заводов-производителей для использования в бизнесе. Приобретенный транспорт может использоваться как в работе такси или для грузовых перевозок, так и для пополнения производственного автопарка компаний. Средства предоставляются через автосалоны — официальные дилеры-партнеры программы.

BG: Поделитесь, пожалуйста, планами на 2026 год.

А. П.: Петербург занимает лидирующее место в России по объему гарантийной и микрофинансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Планируем не сбавлять обороты. В следующем году с помощью программ, реализуемых городскими фондами, сектор МСП сможет привлечь не менее 12 млрд рублей льготного финансирования. Кроме того, планируем запустить новые программы поддержки для промышленных предприятий малого и среднего бизнеса и значительно увеличить лимиты льготного финансирования.

Ирина Иванова