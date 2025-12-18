Прагматики в цене

В 2025 году в Санкт-Петербурге продолжился рост зарплат у большинства топ-менеджеров, особенно у руководителей, связанных с технологиями, маркетингом и операционным управлением. Эта тенденция обусловлена активной трансформацией бизнеса, ускоренной цифровизацией и необходимостью адаптации компаний к новым рыночным реалиям.

В 2025 году в Санкт-Петербурге продолжился рост зарплат у большинства топ-менеджеров, особенно у управленцев, связанных с технологиями, маркетингом и операционным управлением

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Динамика вакансий для топ-менеджмента в Петербурге сбалансированная, примерно в соответствии с минувшим годом, роста вакансий и пиковых всплесков не наблюдается. С начала 2025 года на hh.ru разместили более 11,5 тыс. вакансий для топ-менеджеров. При этом наибольший рост предлагаемых зарплат отмечается у технического директора (194,6 тыс. рублей, +28% год к году), и директора по маркетингу и PR (200,7 тыс. рублей, +25% год к году). В свою очередь, предлагаемые зарплатные предложения также увеличились, но более умеренно для позиций генерального директора (213,2 тыс. рублей, +11% год к году), операционного директора (196,5 тыс. рублей, +19% год к году), коммерческого директора (211,8 тыс. рублей, +6% год к году), финансового директора (204 тыс. рублей, +6% год к году).

В 2025 году в Санкт-Петербурге продолжился рост зарплат у большинства топ-менеджеров, особенно у управленцев, связанных с технологиями, маркетингом и операционным управлением. Это связано с трансформацией бизнеса, цифровизацией и необходимостью адаптации к новым рыночным условиям.

Возможные причины изменений Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО, связывает с цифровизацией, развитием e-commerce, усилением конкуренции за диджитал-специалистов. «Умеренный рост у финансового директора, генерального директора и коммерческого директора объясняется устойчивым спросом на управленцев, способных обеспечивать финансовую стабильность компаний»,— уточняет она.

Как отмечает госпожа Сахарова, наибольший рост медианных зарплатных предложений для управленцев наблюдается в сфере «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты»: медиана выросла с 88,6 тыс. рублей в 2024 году до 117,5 тыс. в 2025 году. Также значительный рост виден в «Туризме, гостиницах, ресторанах» (с 85 до 103,2 тыс. рублей) и «Финансах, бухгалтерии» (со 163,7 до 200 тыс. рублей). «Это связано с постпандемийным восстановлением потребительского спроса на услуги в первых двух случаях и с постоянно высоким спросом на финансовых специалистов»,— объясняет эксперт.

Незначительный рост наблюдается в «Науке и образовании»: медианное предложение выросло с 63,7 до 80 тыс. рублей. В сфере «Домашнего, обслуживающего персонала» также незначительный рост с 81,1 до 85,8 тыс. рублей. В «Транспорте, логистике, перевозках» медиана практически не изменилась: 150 тыс. рублей в 2024 году против 151,3 тыс. рублей в 2025 году.

«Согласно ожиданиям соискателей на 2025 год, наибольшую зарплату среди топ-менеджеров в Петербурге рассчитывают получить специалисты в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга: медианное ожидание составляет 195, тыс. рублей. Также высокие ожидания (около 195 тыс.) у руководителей в финансах и IT»,— говорит госпожа Сахарова.

Наименьшие зарплатные ожидания у топ-менеджеров в розничной торговле (100,2 тыс. рублей) и среди административного персонала (104,1 тыс. рублей). Это связано с высокой конкуренцией, стандартизацией процессов и, как правило, более низкой маржинальностью данных отраслей по сравнению с высокодоходными сферами вроде финансов или IT.

Ключевые изменения по сравнению с 2024 годом в hh называют смещение фокуса с межличностных и коммуникативных на управленческие и аналитические компетенции. «В 2024 году в топе были "Мотивация персонала" и "Обучение персонала". В 2025 году они сохраняют важность, но уступают более высокие позиции "Управлению производством", "Стратегическому мышлению" и "Бизнес-планированию", которые входят в топ-10 навыков для управленцев в этом году. Это сигнализирует о запросе на менеджеров с прагматичным подходом, способных давать измеримый результат»,— говорит госпожа Сахарова. Кроме того, эксперты фиксируют рост спроса на производственные и операционные навыки — на 10% за год. «Управление производством», «Производственное планирование» и «Производственный контроль» поднялись в рейтинге и вошли в топ-10 навыков для управленцев в 2025 году, что может отражать запрос на импортозамещение и развитие собственных производственных цепочек.

«Повышение важности компетенций, связанных с экономическим и финансовым контролем руководителей. Навыки "Управление бюджетом", "Бюджетирование" и "Финансовый анализ" упрочили свои позиции. От топ-менеджера по-прежнему ждут не просто контроля вверенных ресурсов, но и глубокого понимания финансовой модели своего направления. Поэтому эти компетенции в 2025 году занимают позиции в топ-20 навыков для управленцев»,— добавляет Юлия Сахарова.

При этом работодатели Петербурга ищут руководителей, которые сочетают сильные лидерские качества и умение работать с командой с глубокими навыками стратегического планирования, финансового анализа и операционной оптимизации.

Ирина Романова