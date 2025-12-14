В Петербурге 74% сотрудников компаний сомневаются в обоснованности требований ИБ

Только 22% работников петербургских компаний уверены, что требования к соблюдению информационной безопасности (ИБ) обоснованы. Большинство же относятся к ним с недоверием, считая запреты избыточными, а угрозы — преувеличенными. Такими данными по результатам собственного исследования поделились с «Ъ Северо-Запад» аналитики сервиса «Контур.Эгида» и Staffcop (принадлежат СКБ Контур).

Согласно опросу, каждый второй респондент считает, что его отношение к безопасности формируется исключительно личным опытом. Для каждого пятого ключевую роль играют опыт коллег и корпоративные тренинги. Еще 11% формируют мнение на основе новостей и публикаций в СМИ, и только 6% — исходя из реальных инцидентов в других компаниях.

Среди переоцененных сотрудники компаний считают следующие угрозы: компьютерные вирусы (36%), атаки через публичный Wi-Fi (21%), фишинговые письма (17%), социальную инженерию (13%) и зараженные USB-носители (11%).

В то же время 25% респондентов назвали человеческий фактор одной из главных причин возникающих инцидентов, а 21% признают эффективность простых мер защиты вроде двухфакторной аутентификации. Еще 19% согласны, что базовая цифровая гигиена помогает избежать многих проблем.

Прежде «Ъ Северо-Запад» сообщал, что, согласно другому исследованию, каждая четвертая петербургская компания тратит до 30% бюджета на ИБ впустую.

Андрей Цедрик