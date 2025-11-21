Каждая четвертая петербургская компания тратит до 30% бюджета на ИБ впустую

Компании из Петербурга все чаще сталкиваются с переизбытком инструментов информационной безопасности — в организациях одновременно работают множество решений, которые плохо взаимодействуют между собой. В итоге часть процессов дублируется, а специалисты тратят больше времени на обслуживание систем, чем на защиту данных. Об этом свидетельствуют данные исследования «Контур. Эгиды» и Staffcop (принадлежат «СКБ Контур»), проведенного среди CIO, CISO, владельцев бизнеса и руководителей подразделений из отраслей производства, строительства, телекоммуникаций, финансов и других сфер.

Как пояснили «Ъ Северо-Запад» аналитики, проблемы от избытка ИБ-систем (антивирусы, системы резервного копирования, инструменты шифрования и т.д.) в целом ощущают многие: 42% компаний признают, что из-за фрагментированности решений замедляется реакция на атаки, 33% теряют важные сигналы среди множества уведомлений, 31% тратят время на переключения между интерфейсами. Также респонденты сталкиваются с перегрузкой инфраструктуры (29%), дублированием инцидентов (26%), потребностью ручной обработки данных (25%) и конфликтами между системами (22%). В то же время 19% утверждают, что подобных проблем не испытывают.

Согласно исследованию, каждая вторая компания в Петербурге (53%) выделяет на ИБ лишь 1%-3% годового бюджета, а каждая пятая (23%) — 4-7%. Расходы часто неэффективны: 39% признают, что оплачивают программы с одинаковыми функциями, 26% покупают продукты, которыми почти не пользуются, 23% тратят деньги на ручную работу людей по переносу данных из одной системы в другую. В итоге у 25% опрошенных компаний тратится впустую от 21% до 30% бюджета на информационную безопасность. Несмотря на это, 34% респондентов уже планируют сокращение числа систем ради оптимизации бюджета, а еще 33% обсуждают эту идею.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что по словам главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИиТ) Александра Ситова, Санкт-Петербург может стать хабом для разработок в области защиты данных.

