Россияне худеют по уму

Россияне, выяснил “Ъ”, стали чаще обращаться к диетологам. В 2025 году число дистанционных консультаций специалистов по питанию в «СберЗдоровье» выросло в 1,4 раза. В Европейском медицинском центре спрос на очные и дистанционные консультации увеличился в 1,5 раза. Эксперты объясняют тенденцию общей модой на здоровый образ жизни и желанием получить рецепты от врачей на препараты для похудения, тем более что такие лекарства в последнее время заметно популярнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Аналитики медицинской компании «Сберздоровье» предоставили “Ъ” результаты исследования о спросе на консультации диетологов. Оно показало, что количество онлайн-приемов этих специалистов в январе—ноябре 2025 года увеличилось в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на очные приемы сохранился на прежнем уровне. За очными и онлайн-консультациями преимущественно обращались женщины, но количество записей среди мужчин выросло на 10%. Чаще всего на онлайн-консультации обращались люди 35–44 лет, на очный — 25–34 лет.

В «Сберздоровье» отмечают рост востребованности и AI-помощника: каждый 10-й пользователь обращается к нему с запросом о похудении. 90% обращений такого типа поступало от женщин 30–50 лет. Примерно у 70% из них уже был лишний вес, у 40% диагностированы сопутствующие заболевания (например, артериальная гипертензия или болезни желудочно-кишечного тракта). Около четверти женщин пробовали похудеть самостоятельно, но не достигли результата.

Пользователей AI-помощника чаще всего интересовали вопросы о снижении веса, рекомендации по питанию и похудение при наличии заболеваний, тренировки, а также вопросы выбора препаратов или операций для похудения.

В Европейском медицинском центре (ЕМС) “Ъ” подтвердили тренд: с января по ноябрь 2025 года количество очных приемов диетологов центра увеличилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, онлайн-консультаций — в 1,6 раза. Такие консультации, по данным компании, стали более востребованными у женщин — они обращались к диетологу на 20% чаще мужчин. Чаще всего как онлайн-консультации, так и очные приемы посещали люди в возрасте 40–50 лет.

Рост количества обращений к диетологам и эндокринологам говорит о растущем спросе на превентивную медицину и «плановое управление своим здоровьем», пояснила “Ъ” руководитель отделения эндокринологии ЕМС Камиля Табеева.

Эксперт обращает внимание, что пик обращений приходится на возраст 40–50 лет, когда накопленные проблемы и сформированные пищевые привычки требуют «профессиональной коррекции». «Пациенты 30–40 лет чаще выбирают формат онлайн-консультаций, потому что он удобен для составления рациона и отслеживания показателей,— поясняет эксперт.— Пациенты старше 50 лет приходят, как правило, очно. В этом возрасте обычно нужна более глубокая диагностика, коррекция сопутствующих заболеваний». Госпожа Табеева отмечает также тренд этого года — растущий интерес (причем во всех возрастных группах независимо от пола) к препаратам для снижения веса.

Запрос на похудение лидирует среди общего объема обращений к врачам, подтверждает основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. Уверенно растет даже доля обращений мужчин и людей старшего возраста, которые до сих пор редко интересовались этой проблемой. Главная причина, повлиявшая на тренд, поясняет госпожа Шуппо,— повышение доступности препаратов для похудения, дающих быстрые результаты для снижения веса.

«Обращение к диетологам связано не столько с потребностью рассчитать норму питания, а чтобы специалист в том числе назначил такой препарат»,— объясняет Ольга Шуппо.

Эксперт также обращает внимание и на то, что здоровье стало рассматриваться «не только как необходимость, но и важный показатель социального успеха».

Терапевт, диетолог Лариса Габдулхакова отмечает, что в России существует проблема с нехваткой диетологов. Именно профессиональные врачи, подчеркивает она, способны решать такие специфические проблемы, как детское ожирение. По данным Росстата, на октябрь 2024 года в стране работал 1241 диетолог, при этом почти 15% вакансий по этой специальности были не закрыты. Открытых данных на 2025 год “Ъ” обнаружить не удалось.

По данным диетолога, эксперта Всероссийского союза пациентов Натальи Бабковой, сейчас на всю России всего 343 врача-диетолога.

«Встретить такого специалиста сегодня возможно только в стационарах, где они отвечают за организацию питания пациентов, и в профильных федеральных медицинских учреждениях,— говорит эксперт.— Прийти на бесплатный прием диетолога в поликлинику практически невозможно. Таких специалистов единицы».

Наталья Костарнова