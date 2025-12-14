Защита замглавы АТР заявила о провокации взятки силовиками

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела заместителя гендиректора Агентства по технологическому развитию (АТР) Александра Серегина. Чиновник обвиняется в получении взятки в 5 млн руб., однако защита настаивает, что имела место провокация со стороны силовиков. Ключевой посредник, бывший сотрудник АТР Константин Радинский, уехал в Канаду и утверждает, что действовал под давлением оперативников.

Дело было возбуждено 2 октября 2025 года. По версии следствия, экс-сотрудник АТР Константин Радинский потребовал у гендиректора тюменского ООО «Амкор» Романа Латыпова 16,5 млн руб. за помощь в приемке отчетности по госконтрактам на импортозамещение. Бизнесмен согласился передать 5 млн руб., действуя под контролем ФСБ. Деньги по цепочке передавались через сотрудников агентства — Павла Сладкова и Владилена Марценюка, которые после задержания согласились сотрудничать со следствием.

Следствие утверждает, что Александр Серегин, хотя и отказался взять деньги лично, «определил место хранения предмета взятки и распорядился ею по своему усмотрению». Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере, другим фигурантам — посредничество. Радинский объявлен в розыск.

Защита Серегина заявляет, что чиновника «четыре раза настойчиво склоняли к получению денег», однако он отказывался. «Это беспрецедентный случай в моей 40-летней юридической практике, когда человеку настойчиво, путем подстрекательства четыре раза предлагают получить деньги, а он отказывается, но в итоге его обвиняют и заключают под стражу»,— заявил “Ъ” адвокат Ваха Гишкаев. Сам обвиняемый утверждает, что «взятку не брал» и действовал в рамках служебных процедур.

Мосгорсуд, рассмотрев жалобу защиты, оставил в силе решение о продлении ареста Серегина до 2 января 2026 года. Адвокаты намерены добиваться пересмотра дела и передачи его в центральный аппарат СКР.

