Взятка потребовала объяснений

“Ъ” стали известны скандальные подробности уголовного дела Александра Серегина — заместителя гендиректора Агентства по технологическому развитию (АТР) — структуры, отвечающей за импортозамещение. Защита чиновника, обвиняемого в получении взятки в размере 5 млн руб., утверждает, что в отношении него была совершена провокация. При этом ключевой участник предполагаемой коррупционной схемы — бывший сотрудник АТР Константин Радинский — уехал в Канаду и теперь заявляет, что участвовал в оперативном эксперименте под давлением силовиков.

Александр Серегин (слева на экране) из СИЗО участвует в заседании суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении заместителя гендиректора АТР Александра Серегина было возбуждено 2 октября следственным управлением Следственного комитета РФ (СКР) по Западному административному округу Москвы. Господин Серегин — управляющий директор агентства Владилена Марценюка, руководитель направления импортозамещения Павла Сладкова, а также президент некоммерческой организации «Союз производителей нефтегазового оборудования» Константина Радинского.

По данным следствия, в июле 2025 года в ФСБ обратился гендиректор тюменского ООО «Амкор» Роман Латыпов, который сообщил, что с ним связался Константин Радинский. По его словам, бывший сотрудник АТР, занявшийся бизнесом, сообщил, что у компании, с которой в декабре 2024 года агентство заключило три госконтракта на подготовку документации для комплектующих в нефтегазовой отрасли, возникли проблемы с отчетностью и проведением необходимых испытаний. Это могло спровоцировать проверки ООО «Амкор» и возврат государству полученных субсидий на общую сумму 248 млн руб.

Помощь в беспрепятственном приеме отчетов и исключении ООО «Амкор» из списка подлежащих проверке организаций со стороны АТР Константин Радинский оценил в 16,5 млн руб., считает следствие.

Роман Латыпов согласился передать 5 млн руб., обещав отдать остальное примерно в ноябре.

Действуя под контролем оперативников, бизнесмен 24 сентября в автомобиле на парковке в Москве передал Константину Радинскому оговоренную сумму, из которой лишь 100 тыс. руб. оказались настоящими, а остальные — «куклой». После задержания тот согласился сотрудничать с силовиками и на следующий день в рамках оперативных мероприятий передал взятку в 5 млн руб. чиновнику АТР Павлу Сладкову, который тоже был задержан. На этот раз настоящими оказались 1 млн 5 тыс. руб., а остальные муляжом. Павел Сладков также согласился поучаствовать в ОРМ и 26 сентября передал ту же сумму управляющему директору агентства Владилену Марценюку. Последнего оперативники взяли при получении денег и по той же схеме решили выйти на Александра Серегина. Снабженный звукозаписывающей аппаратурой Владилен Марценюк 29, 30 сентября, а также 1 и 2 октября 2025 года встречался с Александром Серегиным и предлагал ему вознаграждение от ООО «Амкор». А 2 октября он сообщил, что уже получил 5 млн руб. от фирмы и готов передать их за изменение техзадания по одному из госконтрактов, в рамках которого компания не успела в срок изготовить опытный образец. Однако Александр Серегин, как утверждает следствие, заявил, что не может этого сделать, но помощь фирме может быть оказана при приемке выполненных работ. Он отказался взять деньги, предложив Владилену Марценюку хранить 5 млн руб., оставив себе из этой суммы 3 млн руб. «в качестве вознаграждения».

Следствие полагает: несмотря на то, что чиновника не удалось взять с поличным, тот все же получил мзду, так как «определил место хранения предмета взятки и распорядился ею по своему усмотрению». Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Павлу Сладкову, Владилену Марценюку и Константину Радинскому — в посредничестве в даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Причем двое первых остались под подпиской о невыезде, а Константин Радинский был привлечен к уголовной ответственности заочно, так как 1 октября улетел в Канаду, гражданство которой у него также имеется наряду с российским. Его объявили в розыск.

По данным “Ъ”, еще до отлета в Канаду Константин Радинский письменно изложил свою версию событий, которую его адвокат планирует приобщить к делу.

В соответствии с ней, компания «Амкор» в поле зрения оперативных сотрудников попала еще до описываемых событий по заявлению конкурентов, которые участвовали, но не победили в конкурсе на получение субсидий на импортозамещение компонентов, используемых в нефтегазовой промышленности. По словам Константина Радинского, именно он помог получить фирме субсидии, так как после увольнения из АТР занялся оказанием консультационных услуг и сопровождением проектов. Первоначально он общался с другим сотрудником компании, который передал ему 6 млн руб. за оказанные услуги, а когда он перестал отвечать на его звонки, Константин Радинский обратился к Роману Латыпову с предложением выплатить оставшуюся сумму. Константин Радинский утверждает, что задержание стало для него шоком. Если верить фигуранту, он согласился на участие в оперативном эксперименте и дал показания на Павла Сладкова под давлением силовиков. Последние, согласно заявлению обвиняемого, более двух суток «удерживали» его в какой-то квартире, куда приезжали вызванные супругой полицейские. 1 октября Константин Радинский улетел через Турцию в Канаду. По данным фигуранта, он не скрылся от следствия, а лишь пытается вылечиться за границей от онкологического заболевания, давшего метастазы в печень.

Александр Серегин в зале суда

Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

Между тем в Мосгорсуде защита Александра Серегина просила отменить решение Кунцевского райсуда столицы, который 27 ноября продлил срок ареста чиновнику до 2 января 2026 года. Адвокаты фигуранта утверждали, что их подзащитный «незаконно привлечен к уголовной ответственности и в результате провокации силовиков содержится в СИЗО».

«Это беспрецедентный случай в моей 40-летней юридической практике, когда человеку настойчиво, путем подстрекательства четыре раза предлагают получить деньги, а он отказывается, но в итоге его обвиняют и заключают под стражу. Людей же, которых поймали с поличным, отпускают»,— заявил “Ъ” адвокат Ваха Гишкаев, полагающий, что в деле отсутствуют доказательства вины его подзащитного. Он считает, что следствие отказывается расследовать факт провокации взятки, отклоняя ходатайства защиты, в том числе о дополнительном допросе Александра Серегина, а также о направлении экспертам-лингвистам всех аудиозаписей с участием его подзащитного. По его словам, Александр Серегин не мог совершить коррупционное преступление, поскольку сам с 2019 года сотрудничает с правоохранителями.

По версии защиты, встречаясь с Владиленом Марценюком, будущий фигурант лишь пытался подыграть взяткодателю, чтобы понять, кто за ним стоит, и затем обратиться в правоохранительные органы.

Он утверждает, что его подзащитный не просил Владилена Марценюка «хранить для себя ни копейки», а лишь «использовал» отвлекающие фразы, чтобы его не вспугнуть. К тому же Александр Серегин не обладал полномочиями для исполнения просьбы коммерсантов, а следствие их не указывает.

Сам обвиняемый также заявил, что «взятку не брал» и не собирался получать ее позже, а действовал исключительно согласно «установленных (его.— “Ъ”) организацией процедур». Он обратил внимание, что «коррупционные диалоги» Владилен Марценюк стал вести с ним только после своего задержания. «Никаких доказательств моей заинтересованности получить денежные средства от компании “Амкор” нет»,— заявил фигурант. Однако, взвесив доводы сторон, Мосгорсуд оставил арестное решение нижестоящего суда в силе.

Адвокаты обвиняемого заявили “Ъ”, что будут добиваться освобождения своего подзащитного и передачи дела для объективного расследования в центральный аппарат СКР.

Мария Локотецкая