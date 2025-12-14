Объем предложения офисов для продажи в Москве вырос почти втрое

В январе-ноябре объем экспозиции бизнес-центров на московском рынке для продажи на стадии строительства и проектирования достиг 976 тыс. кв. м, что почти втрое превышает показатели прошлого года.

Девелоперы рассматривают возведение офисов для реализации в продажу как наиболее быстрый способ возврата инвестиций в строительство. Спрос на такие объекты обусловлен ростом арендных ставок и критически низкой вакансией на офисном рынке. Реализация офисных площадей блоками позволяет компаниям быстро вернуть затраченные средства, отмечают в IBC Real Estate.

По подсчетам Nikoliers, доля продаж в общем объеме сделок с офисной недвижимостью по итогам года достигнет 62%, а к 2029 году показатель увеличится до 71%. Покупка офисов рассматривается как единственный способ подыскать качественные помещения для штаб-квартир в условиях низкой вакансии, составляющей 5% в столице. Приобретение офисных площадей также позволяет компаниям защититься от инфляции и роста арендных ставок, а инвесторам — найти выгодные решения в условиях ограниченности финансовых инструментов.

