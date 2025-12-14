Безоружный прохожий обезвредил одного из стрелков в Сиднее

В Сиднее случайный прохожий смог обезвредить одного из стрелков, открывших огонь на пляже Бондай. Согласно опубликованным видео, мужчина подбежал к злоумышленнику со спины, вступил с ним в борьбу и вырвал из рук оружие. Распространившееся в соцсетях видео опубликовала газета The Sydney Morning Herald.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Baker / AP Фото: Mark Baker / AP

На кадрах видно, как безоружный мужчина держит нападавшего на прицеле, но не стреляет. После этого преступник медленно отступил. В то же время на видео заметен второй участник атаки, который находился на мосту и продолжал стрелять по людям.

Инцидент произошел сегодня во время празднования Хануки, в котором участвовали около 2 тыс. человек из местной еврейской общины. В результате произошедшей стрельбы погибли не менее 10 человек, среди них — дети. Еще 16 получили ранения и были доставлены в больницу Принца Уэльского в районе Рэндвик.

Полиция штата Новый Южный Уэльс проводит спецоперацию и задержала одного из стрелков, который получил огнестрельные ранения. Второй преступник застрелен. Полицейские считают, что нападение готовилось несколько месяцев.