Turkish Airlines запустила дополнительные рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул

Авиакомпания Turkish Airlines запустила новый рейс ТК399/ТК400 по маршруту Санкт-Петербург — Стамбул. Об этом сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Полеты в крупнейший город Турции будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам с вылетом из Пулково в 00:20.

Помимо нового рейса, Turkish Airlines продолжает выполнять три ежедневных рейса в Международный аэропорт Стамбула, уточнили в ВВСС.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в 2026 году из Пулково планируется запустить прямые рейсы в аэропорт Эр-Рияда (Саудовская Аравия).

Андрей Цедрик