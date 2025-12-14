Стало известно, на сколько конкретно задерживаются поезда из-за крушения на станции Чаис

В воскресенье пресс-служба Куйбышевской железной дороги (КбЖД) сообщила, что из-за схода с рельсов грузового поезда с цистернами на станции Чаис в Пензенской области продолжаются задержки поездов самарского направления. Всего, по данным КбЖД, направлены по измененным маршрутам и вследствие этого задерживаются 12 поездов, еще шесть поездов уже вышли на основные маршруты, но также задерживаются в пути следования. На сколько конкретно задерживаются поезда, в пресс-службе КбЖД пояснить не смогли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Между тем в ОАО РЖД «Ъ-Волга» сообщили, что по состоянию на 12 час. самарского времени поезд №347 Уфа — Санкт-Петербург задерживается на 4 часа 13 минут, №63 Самара — Санкт-Петербург — на 3 часа, №48 Санкт-Петербург — Самара — на 1 час 11 минут, №66 Москва — Тольятти — на 1 час 22 минуты, №32 Москва — Орск — на 2 часа 54 минуты, №16 Москва — Самара — на 3 часа 30 минут, №22 Москва — Ульяновск — на 1 час 22 минуты, №10 Москва — Самара на два часа, №302 Москва — Челябинск — на 4 часа 47 минут, №13 Челябинск — Москва — на 2 часа 38 минут, №9 Самара — Москва — на 1 час 35 минут, №21 Ульяновск — Москва — на 4 часа 51 минуту.

Поезда №50 Москва — Уфа, №932 Нижний Новгород — Самара, №14 Москва — Челябинск, №15 Самара — Москва, №31 Орск — Москва, №65 Тольятти — Москва вошли в график.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в минувшую субботу в 11:49 (мск) при производстве маневровых работ на станции Чаис (КбЖД) в Пензенской области произошло соударение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход с рельсов грузовых вагонов, опрокинулось 23 цистерны с мазутом. Часть мазута вылилась на площади около 750 кв. метров. По данным КбЖД, пострадавших нет.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбудило уголовное дело (ч.1.1 ст. 263 УК РФ, до двух лет лишения свободы). В связи с восстановительными работами на участке от Рузаевки до Инзы поезда направлены от Рузаевки по другой ветке, через Пензу и далее через Сызрань, что привело к задержкам в пути следования до трех часов и более. По информации источников «Ъ-Волга», пассажиров, следовавших из Москвы в Инзу (Ульяновская область) от Рузаевки доставляли в Инзу на автобусах.

Сколько еще продлится режим восстановительных работ на станции Чаис и перенаправление поездов, в КбЖД пока не сообщают.

Сергей Титов