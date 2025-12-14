АНО «Агентство по технологическому развитию»

Автономная некоммерческая организация «Агентство по технологическому развитию» (АТР) создана в 2016 году по распоряжению правительства РФ. Учредитель и основной заказчик АТР — Минпромторг России. Само агентство владеет 49% долей в ООО «Кировский компрессор». Компания занимается импортозамещением технологий, помогает российским предприятиям внедрять высокотехнологические решения. Имеет филиалы в 23 регионах России. Поддержало 419 проектов с общим объемом грантов 20 млрд руб. Основные сферы деятельности: разработка документации для выпуска критически важных комплектующих, беспилотные аппараты, газовые турбины, химия и биотехнологии. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2020 году чистый убыток АТР составил 4 млн руб.