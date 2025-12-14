Ушаков: «корейский вариант» урегулирования конфликта не обсуждали в Москве

В Москве ни разу не обсуждали «корейский вариант» урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Мы это не обсуждали ни разу. Мы обсуждали различные варианты, касающиеся долгосрочного урегулирования, и американцы знают о наших подходах, но точно снять кальку с корейской темы — ни разу не обсуждалось, я об этом даже не слышал»,— сказал Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Российские власти еще не видели скорректированного плана США по урегулированию конфликта, заявил помощник президента РФ. «Но если будут соответствующие поправки, у нас будут очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая вроде была вполне понятна американцам»,— сказал он.

В скорректированном мирном плане будут «совершенно неприемлемые» положения, в том числе и по территориальным вопросам, считает Юрий Ушаков. При этом американская сторона знает и понимает позицию российских властей, отметил он. Однако, сказал господин Ушаков, после всех проведенных с украинской стороной консультаций варианты «на бумагах» вряд ли будут хорошими.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план по урегулированию российско-украинского конфликта сократился с 28 до 20 пунктов. По его словам, из документа были исключены «совсем откровенно непроукраинские пункты». В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что американские чиновники «выбросили что-то» из мирного плана. По словам господина Трампа, сейчас документ разделен на четыре или пять частей.