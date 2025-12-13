Пассажирские поезда из Самары задерживаются из-за крушения в Пензенской области

В субботу в 11:49 (мск) при производстве маневровых работ на станции Чаис Куйбышевской железной дороги (КбЖД) в Пензенской области произошло соударение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход с рельсов грузовых вагонов. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным КбЖД, пострадавших нет. Для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место происшествия, проводится проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч.1.1. ст. 263 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

В свою очередь Мордовская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств происшествия на предмет соблюдения требований законодательства о безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта.

В пресс-службе КбЖД отмечают, что в связи с происшествием возможна задержка поездов по целому ряду направлений из Самары, информацию о фактическом движении поездов предлагают получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД». На сайтах самарского железнодорожного вокзала и РЖД общих сообщений о задержках нет. В единой справочной службе РЖД пояснили, что эту информацию может получить только конкретный пассажир по конкретному направлению.

Между тем губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале сообщил, что в связи с ситуацией на станции Чаис задерживается пассажирский поезд №064 из Санкт-Петербург, и для максимально возможного сокращения времени задержки пассажирского состава задействован локомотив, с помощью которого поезд проследует до станции Рузаевка, затем в Пензу, далее по маршруту следования.

В РЖД «Ъ-Волга» пояснили, что для ряда поездов меняют маршруты в обход станции Чаис. В связи с этим поезд №064 из Санкт-Петербурга в Самару, по предварительным данным, задерживается на 48 мин., хотя не исключается возможная максимальная задержка до трех часов. Поезд №301 Челябинск — Москва также по предварительной информации задерживался, по информации со станции Ульяновск на 48 мин., для поезда №015 Самара — Москва задержка может составить до трех часов. Также возможны в связи с определенным изменением маршрута и техстоянкой изменения во времени прибытия поездов №013 Челябинск — Москва и №009 Самара — Москва.

Кроме того, как сообщил Олег Мельниченко, в следствие изменения маршрута ожидается задержка и скорого поезда №21 Ульяновск — Москва.

Губернатор Пензенской области также сообщил, что регион готовится встретить пассажиров поезда №064 Санкт-Петербург — Самара в Пензе, где для них сотрудники Куйбышеской железной дороги подготовили продуктовые наборы. По информации железнодорожников, в поезде 182 человека.

Андрей Васильев