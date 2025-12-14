Из-за схода вагонов в Пензенской области 12 пассажирских поездов изменили маршрут

На период проведения восстановительных работ из-за схода грузовых вагонов в Пензенской области 12 пассажирских поездов отправлены измененным маршрутом через станции Сызрань и Пенза. Об этом сообщили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).

В настоящее время на свои основные маршруты вышли шесть поездов, сообщили в ФПК. Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов, указано в публикации.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своем Telegram-канале, что подъем сошедших грузовых вагонов планируется завершить к середине завтрашнего дня. После этого начнется восстановление путей.

13 декабря на станции Чаис в Пензенской области столкнулись маневровый локомотив и грузовой поезд. С рельсов сошли два локомотива и 23 цистерны с мазутом. Площадь загрязнения топливом составила 750 кв м. Распространение мазута локализовали на прилегающем к насыпи участке.