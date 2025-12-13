Под Пензой 14 цистерн с топливом сошли с рельсов после столкновения поездов

В Пензенской области столкнулись маневровый локомотив и грузовой поезд. В результате столкновения 14 цистерн с дизельным топливом и мазутом сошли с рельсов, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Приволжская транспортная прокуратура Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Куйбышевская железная дорога подтвердила факт столкновения поездов на станции Чаис. Произошел ли разлив топлива, не уточняется. Данные о пострадавших не поступали. На место направлены три восстановительных поезда.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что из-за происшествия задерживается пассажирский поезд №64 Самара – Санкт-Петербург. «Задействован локомотив, с помощью которого поезд проследует до станции Рузаевка, затем в Пензу, далее по маршруту следования», — уточнил чиновник.

Приволжская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров. Мордовская транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения поезда и локомотива.