Интерес к новостройкам в Ижевске вырос на 18% за год

Интерес к квартирам в новостройках Ижевска увеличился на 18% по сравнению с октябрем 2024 года. Особенно заметен рост спроса на однокомнатные квартиры (+29%) и студии (+93%), следует из данных платформы «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Ижевске предложение однокомнатных квартир увеличилось на 8%, а студий — на 24%. Средняя стоимость 1 кв. м в Ижевске составила 105 тыс. руб.

«Основным драйвером роста спроса в октябре на первичном рынке стала активная реакция покупателей на информацию о планируемом ужесточении условий по программе “Семейной ипотеки”. Рост доли ипотеки в сделках с 65% до 68% за месяц подтверждает стремление заемщиков успеть оформить кредит на более выгодных условиях и в целом чувствительность рынка к изменениям в государственной кредитной политике»,— прокомментировал управляющий директор направления первичной недвижимости Дмитрий Алексеев.

Анастасия Лопатина