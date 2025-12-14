ХК «Ижсталь» проиграл «Торпедо-Горький» в матче ВХЛ

Хоккейный клуб (ХК) «Ижсталь» проиграл команде «Торпедо-Горький» в матче ВХЛ со счетом 0:1, сообщает пресс-служба сталеваров. Матч прошел 13 декабря в Нижнем Новгороде.

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Хочу поздравить команду хозяев с победой, они ее заслужили. Хороший, полный дворец, приятная атмосфера. Матч получился насыщенным — команды быстро двигались, моментов создавалось много, но соперник забил на одну шайбу больше, чем мы. По своей команде скажу, что мы сыграли очень хороший матч, достаточно моментов создали ребята, но не смогли переиграть вратаря хозяев. Отдохнем и поедем дальше»,— сказал главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

Следующий матч выездной серии «Ижсталь» проведет против «Химика» из Воскресенска. Встреча состоится 15 декабря 19:30. По данным таблицы ВХЛ на утро 14 декабря, «сталевары» занимают 8-е место регулярного чемпионата (по очкам они делят 6-ю строчку), имея в активе 44 поинта.

Напомним, 5 декабря команда «Ижсталь» одержала победу над московской «Звездой» со счетом 0:2. Встреча состоялась на домашнем крытом катке «Олимпиец» в Ижевске. Всего «сталевары» провели 32 матча в сезоне 2025/2026, из них 21 выиграли и 11 проиграли.

Анастасия Лопатина