Из-за аварии на ТЭЦ в Юрге снижена подача тепла в жилые дома

ТЭЦ в Юрге Кемеровской области снизила подачу тепла по техническим причинам. Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона Илья Середюк, три котла ТЭЦ переведены на газ, на объект доставлено 3 тыс. т угля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Идет его разгрузка и сразу организована подача в котлы №3 и №5. Дополнительно запустим котел №6 на газе. В результате принятых мер температура теплоносителя стала подниматься», — рассказал о принятых мерах господин Середюк.

Мэр Юрги Алексей Фомин сообщил, что, по информации ООО «Интеграл» (арендатор ТЭЦ), ТЭЦ работала ниже температурного графика в ночь на 12 декабря.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Кузбассе сегодня днем температура воздуха опустится до минус 17 градусов. В Юрге проживает более 80 тыс. человек.

Александра Стрелкова