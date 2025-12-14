Над Ленинградской областью сбит беспилотник

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили над регионом беспилотник. Подробности о возможных последствиях налета он не привел.

Как уточнил губернатор, режим воздушной опасности в Ленинградской области отменен. Он действовал почти четыре часа.

Ранее Росавиация сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково введены ограничения на отправку самолетов. Через полтора часа ведомство уточнило, что прием и выпуск самолетов «осуществляется по согласованию с соответствующими органами».