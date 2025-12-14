Глава РФПИ и помощник президента России Кирилл Дмитриев считает, что президент США Дональд Трамп спасет западную цивилизацию. Так он отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что эпоха Pax Americana (с лат. «Американского мира») закончилась.

«Команда автопера Байдена безжалостно продвигала свои интересы: устанавливала послушные европейские элиты, продвигала крайне либеральную, промиграционную политику. Трамп спасает западную цивилизацию»,— написал Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Фридрих Мерц 13 декабря заявил, что эпоха «Американского мира» закончилась как для Германии, так и для всей Европы. По его словам, европейские страны должны подготовиться к «фундаментальным изменениям в трансатлантических отношениях».