Мерц: эпоха «Американского мира» для Европы закончилась

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (с лат. «Американский мир») закончились как для Германии, так и для всей Европы. По его словам, западные страны должны сохранять альянса НАТО «как можно дольше».

«Десятилетия Pax Americana в значительной степени закончились для нас в Европе, в Германии»,— сказал господин Мерц на съезде партии ХСС (цитата по Tagesspiegel). Он добавил, что страны Европы должны подготовиться к «фундаментальным изменениям в трансатлантических отношениях». При этом канцлер предостерег от разрыва отношений с США.

Pax Americana – термин, который обозначает период относительного мира, экономической стабильности и доминирования США в мире, который сложился после завершения Второй мировой войны. По словам Фридриха Мерца Pax Americana больше не существует «в том виде, в каком мы его знали».