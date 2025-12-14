Прощание с послом России в КНДР пройдет в Москве

Прощание с чрезвычайным и полномочным послом России в Северной Корее Александром Мацегорой пройдет 16 декабря в Москве. Он умер 6 декабря в Пхеньяне в возрасте 70 лет.

Как сообщила пресс-служба дипмиссии, церемония начнется в 11:00 в Зале прощаний Центральной клинической больницы.

Господин Мацегора занимал должность посла России в КНДР с 2022 года. 11 декабря глава Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в посольство и выразил соболезнования в связи со смертью дипломата. Траурные мероприятия, организованные дипмиссией в Пхеньяне, посетили и другие северокорейские чиновники.