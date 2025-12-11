Ким Чен Ын посетил посольство России после смерти главы дипмиссии

Председатель КНДР Ким Чен Ын посетил посольство России в Пхеньяне. Он выразил соболезнования в связи со смертью чрезвычайного и полномочного посла РФ Александра Мацегоры, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения посольства РФ в Пхеньяне

Фото: ЦТАК Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения посольства РФ в Пхеньяне

Ким Чен Ын возложил цветы в память о дипломате, а также встретился с членами его семьи и сотрудниками дипмиссии. Он сказал, что смерть посла стала утратой для народов обеих стран.

По словам главы Северной Кореи, Александр Мацегора внес «значительный вклад в укрепление дружественных отношений между КНДР и Россией». Ким Чен Ын подчеркнул, что сотрудничество между странами будет и дальше развиваться, как этого желал покойный дипломат.

Господин Мацегора умер 6 декабря в Пхеньяне в возрасте 70 лет. Он занимал должность посла России в Пхеньяне с 2022 года.