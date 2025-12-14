В Пензенской области 41 населенный пункт остается без света около суток

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что за сутки в 125 населенных пунктах возобновили подачу электричества. 8 тыс. человек в 41 населенном пункте остаются без света более суток.

Утром 13 декабря господин Мельниченко заявлял, что 76 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды. В регионе идет сильный снегопад, наблюдается штормовой ветер.

Как уточнил губернатор, восстановление электроснабжения идет в том числе в ночное время. Без света остаются 2,8 тыс. жилых домов и 62 социально значимых учреждения. Восемь котелен работают на бензогенераторах.

В соседней Саратовской области, как сообщал губернатор Роман Бусаргин, из-за метели возникли перебои в подаче электричества, воды и отопления.