В Саратовской области мужчина погиб из-за сорванной ветром кровли

В селе Александров Гай Саратовской сильный ветер сорвал с трехэтажного здания кусок кровли. Он упал на автомобиль. Мужчина, который сидел в машине, погиб.

О гибели мужчины 1981 года рождения сообщила «РИА Новости» региональная служба спасения. Агентство уточняет, что в Саратовской области наблюдается сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 25-27 м/с.

Губернатор Роман Бусаргин сообщал, что из-за метели в регионе возникли перебои в подаче электричества, воды и отопления. На пяти федеральных трассах ограничено движение для автобусов и грузовиков.