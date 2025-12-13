Четыре аэропорта России приостановили работу

В аэропортах Краснодара, Геленджика, Калуги и Пскова введены ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Как уточнил господин Кореняко, в аэропортах Краснодара и Геленджика действуют дополнительные ограничения. Они могут принимать и отправлять рейсы только с 9:00 до 19:00 мск и с 8:30 до 20:00 мск соответственно.

В Краснодарском крае, Калужской, Тульской, Ивановской областях и некоторых других регионах объявлена угроза атаки БПЛА. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что из-за действующей воздушной опасности в регионе может быть ограничена работа мобильного интернета.

С 20:00 до 23:00 мск силы ПВО, по данным Минобороны, сбили 94 беспилотника, в том числе 41 — над Крымом.