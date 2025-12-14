В Ленинградской области объявлена воздушная опасность

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в воздушном пространстве региона объявлена опасность БПЛА. В предыдущий раз режим воздушной опасности в регионе вводили утром 11 декабря.

Как уточнил губернатор, в Ленинградской области «возможно понижение скорости мобильного интернета».

Ранее угрозу атаки БПЛА объявили власти Краснодарского края, Калужской, Тульской, Ивановской, Псковской областей и некоторых других регионов. Аэропорты Краснодара, Геленджика, Калуги, Пскова, Иваново и Ярославля приостановили работу.