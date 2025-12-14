В Ярославской области вновь объявлена беспилотная опасность

14 декабря в Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале в 0:22.

Жителям рекомендуется покинуть открытые пространства и укрыться в зданиях. Внутри помещений не рекомендуется подходить к окнам. В 0:30 представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о временном запрете на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Туношна.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что последний налет БПЛА на Ярославскую область был зафиксирован 12 декабря. Тогда средствами ПВО были уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. О последствиях налета власти не сообщали. Напомним, что в регионе действует запрет на публикацию неофициальных сведений о последствиях атак и работе ПВО.

