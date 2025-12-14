Силы ПВО за три часа сбили 94 беспилотника

Минобороны России заявило, что с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили над девятью регионами 94 беспилотника.

Как уточнило ведомство, 41 БПЛА сбит над Крымом, 24 — над Брянской областью, семь — над Смоленской, по шесть — над Белгородской и Курской областями, пять — над Орловской областью, три — над Тульской, по одному — над Калужской и Липецкой областями.

Ранее Росавиация сообщила, что в аэропортах Краснодара, Геленджика, Калуги и Пскова введены ограничения на прием и отправку самолетов. Угроза атаки БПЛА объявлена в Краснодарском крае, Калужской, Тульской, Ивановской, Псковской областях и некоторых других регионах.