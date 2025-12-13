Более 3 тыс. жителей Запорожья остались без света из-за удара БПЛА и непогоды

Более 2,4 тыс. жителей Каменско-Днепровского муниципального округа остались без электричества из-за удара беспилотника ВСУ. Еще примерно у тысячи абонентов в Куйбышевском муниципальном округе отключили свет из-за непогоды. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Электричества нет в селах Шевченковское, Белоцерковка, Зеленый Гай, Зразковое, Диброва, Верхнедрагунское, написал господин Балицкий. Электросети восстанавливают аварийные бригады.

7 декабря из-за непогоды произошла авария на электросетях Михайловского муниципального округа региона. Без света остались жители Мелитополя, Бердянска, Приазовского, Акимовского, Васильевского, Куйбышевского, Михайловского, Каменско-Днепровского муниципальных округов. Электроснабжение восстановили спустя почти пять часов. Глава региона призвал жителей быть готовыми к повторному отключению электричества из-за штормового ветра.