В Запорожской области восстановили пропавшее из-за непогоды электроснабжение

В населенных пунктах Запорожской области снова подключили электричество, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. Свет пропадал из-за аварии на электросетях. Она произошла из-за непогоды.

В 16:24 мск господин Балицкий сообщал, что электричество отключили у жителей Мелитополя, Бердянска, Приазовского, Акимовского, Васильевского, Куйбышевского, Михайловского, Каменско-Днепровского муниципальных округов. В 16:56 мск он написал, что бригады энергетиков планировали восстановить электроснабжение в течение двух часов.

Глава региона призвал жителей зарядить телефоны, портативные зарядки — электричество снова могут отключить из-за штормового ветра. Он поблагодарил энергетиков «за слаженную работу и за оперативное устранение» аварии.