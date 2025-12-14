В Африку гулять

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обозреватель “Ъ” Елена Ремчукова

Фото: Из личного архива Елены Ремчуковой Обозреватель “Ъ” Елена Ремчукова

Фото: Из личного архива Елены Ремчуковой

Братья Васильчуки проявились как рестораторы лет пятнадцать назад, запустив формат «гламурная чайхана с кальянами». Потом было много разных проектов, но самый видный — панорамный ресторан Ruski. Каждый, кому надо впечатлить китайских друзей водкой-селедкой и печкой с пирожками на вершине небоскреба, ведет своих гостей туда, на 84-й этаж башни ОКО в «Москва-Сити».

Рядом с огромным Ruski есть помещение поменьше, где раньше был ресторан Birds. И вот там активный Алексей Васильчук после путешествия по теплым краям открыл ресторан в африканском духе Jamaa. В переводе с суахили означает «семья». Место получилось горячее, свободное, с подчеркнуто панибратским сервисом. И сразу со своей аудиторией.

Jamaa сделан для тех, кого ну прямо-таки заводит их драгоценное положение.

Для тех, кто, несмотря на логистические неудобства и плохо пахнущие мокрым подвалом скоростные лифты, любит подниматься на башни «Сити», чтобы увидеть за окном всю Москву, как на ладони, и немедленно выпить, а затем брататься с себе подобными. Чтобы вышло, как в той песне: «На ковре-вертолете. Мимо ра-ду-ги. Мы летим, а вы ползете».

А еда при таком подходе не особо и важна.

Тем не менее шеф в Jamaa хороший — известный универсал Александр Райлян. Но кормит он здесь никакой не Африкой, а обычным московским лаунж-набором: крабы, устрицы, суши-роллы, спагетти с лобстером. Добротно, но ничего гастрономически любопытного. При ярко выраженном африканском этническом интерьере такое несоответствие удивляет и даже раздражает. Впрочем, если долго копаться, то в мясном разделе меню можно найти бифштекс из страуса с яйцом (2370 руб.), страусиный же бургер, говяжье ребро в южноафриканском стиле «браай» в сладко-кориандровой глазури (5370 руб.) да пряную колбаску «буреворс» (1730 руб.) с картофельным пюре. Кое-где чувствуется эфиопская приправа бербере, и, пожалуй, чаще обычного используют батат и кукурузу. Например, три креветки в соусе карри с кукурузой — маленькое, но по вкусу и текстуре грамотно выверенное блюдо (1230 руб.).

В целом же порции в Jamaa небольшие, цены высокие. Главный акцент на тартары и рыбные севиче — их и заказывают чаще всего. Мне особенно понравилась черная треска со спаржей в сметанном соусе и с черной икрой (2640 руб.), роскошная от и до.

Рыбу здесь вообще готовят хорошо и много. Видимо, решили: раз Африка омывается океанами, то будем кормить популярными морепродуктами — и пусть гости не боятся, что им подсунут антилопу или крокодила.

На мой взгляд, быстро запущенная Jamaa — это вообще pop-up-проект. На зиму. Ну представьте: посреди снега и вьюги ждет вас африканское веселье! И дружелюбие — искреннее. Ведь с Африкой мы еще не успели поссориться. Возможно, там нас даже любят. И когда в пятницу-субботу музыканты из здешней группы с чисто африканской экспрессией начинают петь и стучать в барабаны, гости радостно вскакивают с мест и включаются в общий танец. И Патрис Лумумба такой молодой, и реки во-о-от такой ширины, и зеленый попугай в сердце, пусть в меню его и не найдешь. Не за экзотической кухней сюда приходят, а за ощущением большой дружной семьи. Да, Алексей Васильчук прекрасно представляет себе аудиторию, для которой в 2025 году открыл Jamaa.

