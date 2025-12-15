Сегодня исполняется 75 лет чрезвычайному и полномочному послу РФ в Беларуси, председателю высшего совета партии «Единая Россия» Борису Грызлову

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Борис Грызлов

Его поздравляет генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев:

— Дорогой Борис Вячеславович! Сердечно поздравляю Вас с 75-летием! Знаю Вас как преданного делу, опытного и мудрого государственного деятеля. Сегодня на своем посту Вы много делаете для расширения партнерских отношений с Республикой Беларусь, а также для укрепления Содружества Независимых Государств. Друзья и коллеги ценят Вас за профессионализм, отзывчивость, высокие деловые и человеческие качества. От души желаю Вам доброго здоровья, благополучия, успехов в служении Отечеству.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»