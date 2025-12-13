Опять «Россия 25»

Российская команда с победы начала проходящий в Новосибирске хоккейный Кубок «Первого канала». 13 декабря она обыграла сборную Белоруссии — 3:1. Добыть третью подряд победу в турнире отечественной дружине будет несложно. В воскресенье ей достаточно не проиграть в основное время сборной Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки «России 25» после победы над командой Белоруссии

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Игроки «России 25» после победы над командой Белоруссии

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Несмотря на то что мероприятия, связанные с проведением в Новосибирске Кубка «Первого канала», растянулись почти на неделю, сам турнир можно назвать очень компактным. В нем участвуют три команды — «Россия 25», на время отстранения от международных соревнований заменяющая основную сборную страны (число в ее названии обозначает предельный средний возраст состава), а также сборные Белоруссии и Казахстана. Длится турнир три дня.

По сути, судьба титула решалась уже на второй день, 13 декабря, когда «Россия 25» принимала белорусскую команду, наиболее опасного из двух ее спарринг-партнеров.

Днем ранее белорусы обыграли сборную Казахстана — 4:1. Чтобы завоевать титул досрочно, в субботу им нужна была победа над россиянами. Выполнить эту задачу не получилось.

Все в этом матче складывалось довольно легко для хозяев. Да, возможно, они позволяли гостям многовато в атаках с ходу, но в целом россияне владели инициативой. Казалось несправедливостью, что в первом периоде не набрала очков самая энергичная тройка нападения. Егор Сурин, Георгий Иванов и Данил Аймурзин соорудили с полдесятка моментов, а последний к тому же исполнял буллит. Однако единственный в стартовом отрезке гол оказался на счету лидера снайперской гонки Континентальной хоккейной лиги Романа Канцерова. Форвард «Металлурга» завершил одну из множества контратак практически идеальным кистевым броском.

Превратить активность в гол первому звену «России 25» удалось в середине встречи. Сурин оторвался от опекуна и бросил в дальний щиток Ивана Кульбакова, а Аймурзин первым успел к отскоку и переправил шайбу в ворота с пятака. Этого россиянам хватило, чтобы уйти на последний перерыв с преимуществом в две шайбы.

Белорусы смотрелись вяло. Кое-какие моменты у них появлялись: один на один выходил Александр Скоренов, иногда остро действовал Виталий Пинчук. Впрочем, это были скорее вспышки. Гости уступали в скорости и вдобавок проигрывали почти всю борьбу у бортов. За два периода они ни разу надолго не задержались в зоне хозяев.

Первая половина заключительного игрового отрезка была сравнительно бедной на события. Во второй его половине по возможности нарастить перевес было у каждого российского звена, но до самой концовки на табло оставались прежние цифры. За полторы минуты до конца Аймурзин отличился еще раз, броском из нейтральной зоны поразив пустые ворота белорусов, игравших уже в шесть полевых. А за полминуты до конца Роман Горбунов отнял у Максима Моторыгина «сухой» матч и установил окончательный счет — 3:1 в пользу «России 25».

Таким образом, российская команда, ранее в этом году проигравшая белорусам трижды в четырех матчах (все четыре состоялись в рамках майского тура сборной), на этот раз довольно уверенно с ними справилась.

С этим успехом хоккеистов поздравили деятели кинематографа — продюсер получившей «Оскар» короткометражки «Скин» Стивен Мао и Стивен Сигал, в представлении не нуждавшийся. Именно их визиту главный тренер «России 25» Роман Ротенберг уделил больше всего внимания на пресс-конференции.

«Таких людей у нас в раздевалке не было никогда!» — отметил он, назвав при этом Сигала своим «детским кумиром». «Помню, как мы с отцом смотрели все его фильмы в нашей маленькой квартире в Ленинградской области на улице Привокзальной. Ну это мечта для каждого — выиграть игру и потом в раздевалку приходит Стивен Сигал!» — поделился впечатлениями Ротенберг.

Завершится Кубок «Первого канала» в воскресенье матчем «России 25» против сборной Казахстана. Чтобы выиграть турнир третий раз подряд, отечественной команде будет достаточно набрать одно очко, то есть сыграть вничью в основное время.

Роман Левищев