Мэр Реутова Науменко попал в реанимацию после ДТП в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области в ДТП попал мэр подмосковного Реутова Филипп Науменко. Как сообщило ТАСС, чиновник госпитализирован, он находится в одной из московских больниц в реанимации.

По информации Telegram-канала Mash, авария произошла утром 7 декабря. По предварительной информации, водитель господина Науменко столкнулся с КамАЗом, так как не рассчитал скорость. Оба водителя получили легкие травмы.

Mash утверждает, что у Филиппа Науменко диагностированы переломы груди и височной кости. Первоначально его доставили в ЦРБ города Выксы, а позже доставили санавиацией в НИИ им. Склифосовского. По данным Telegram-канала Shot, господин Науменко впал в кому.

Филипп Науменко занял пост главы Реутова в 2023 году. До этого, с 2017 года, чиновник работал замглавы Балашихи по вопросам экономики и промышленности.

Никита Черненко