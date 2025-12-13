За пять часов над Россией уничтожили восемь БПЛА

В период с 12:00 по 17:00 мск силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотников над Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Три БПЛА сбили над акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью. По одному беспилотнику уничтожили над Курской и Брянской областями, а также акваторией Азовского моря.

В ночь на 13 декабря силы ПВО сбили 41 беспилотник. Из них 28 — над Саратовской областью, по четыре — над Воронежской и Ростовской областями, по два — над Белгородской областью и Крымом, один — над Волгоградской областью.