Шесть пассажирских поездов задержаны из-за схода 23 цистерн в Пензенской области

Из-за схода вагонов с топливом в Пензенской области задерживаются шесть пассажирских поездов. Об этом сообщили в Telegram-канале «дочки» РЖД, Федеральной пассажирской компании (ФПК). Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил, что поезда проследуют по новому маршруту через Пензу.

В ФПК сообщили, что задержат следующие поезда:

№ 301 Челябинск — Москва;

№9 Самара — Москва;

№ 64 Санкт-Петербург — Самара;

№ 15 Самара — Москва;

№ 21 Ульяновск — Москва;

№ 13 Челябинск — Москва.

Если задержка составит больше четырех часов, пассажиров обеспечат питанием. Новые маршруты пройдут через станции Сызрань и Пенза. Господин Мельниченко написал, что задержанные поезда проследуют через станцию Пенза-1. По его словам, поезд №6 4 в 16:58 мск последовал в Рузаевку. «Готовимся встретить пассажиров в Пензе, где для них сотрудники Куйбышевской железной дороги подготовили продуктовые наборы»,— сообщил губернатор.

Сегодня в районе железнодорожной станции Чаис столкнулись маневровый локомотив и грузовой поезд. В РЖД сообщили, что в результате столкновения с рельсов сошли 23 цистерны с мазутом. Площадь загрязнения топливом составила 750 кв. м. На место отправились специалисты экологической лаборатории РЖД и «ЭКОСПАС».