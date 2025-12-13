В Оренбургской области сошли с рельсов три цистерны с пропан-бутаном

Следователи начали проверку после схода трех вагонов-цистерн с пропан-бутаном на путях Южно-Уральской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По предварительным данным, цистерны сошли с рельсов во время маневровых работ на станции Тюльпан вечером 12 декабря. Две из них опрокинулись. При этом движение поездов нарушено не было, опасных последствий удалось избежать, сообщили в ведомстве. Следователи проводят проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Сегодня в Пензенской области столкнулись маневровый локомотив и грузовой поезд. По данным ТАСС, в результате с рельсов сошли 14 цистерн с дизельным топливом и мазутом. В пресс-службе Куйбышевской железной дороги сообщили, что никто не пострадал.