Память героев-пограничников почтили в Новороссийске

В Новороссийске 13 декабря прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества, с возложением цветов к памятнику «Пограничники всех поколений». Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Подвиг пограничников в годы Великой Отечественной войны является важной частью истории Новороссийска. В феврале 1943 года военнослужащие одной из застав обеспечивали безопасность тыла во время десантной операции майора Цезаря Куникова на Малой земле. Девять представителей погранотряда были удостоены звания Героя Советского Союза, среди них – Николай Сипягин и Иван Леднев, чьи имена присвоены улицам города.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко отметил, сегодня погранслужба в Новороссийске — самая большая по штатной численности в стране. Он подчеркнул, что пограничники успешно выполняют поставленные задачи, демонстрируя высокий профессионализм и подготовку, и достойно продолжают традиции предшественников, обеспечивая безопасность границ России.

Андрей Николаев