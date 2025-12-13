Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Шесть человек пострадали в массовом ДТП на трассе Тамбов – Пенза

В ДТП на трассе Тамбов – Пенза пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Ребенок и двое взрослых госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, написал господин Мельниченко. Другим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, госпитализация не понадобилась.

ДТП произошло сегодня во время снегопада. В районе 271-го км автодороги столкнулись более 20 автомобилей. Участок трассы с 265-го по 278-й км перекрыли. Из-за непогоды в регионе также оборвались линии электропередач. Отключение электричества затронуло 61 тыс. жителей, сообщил губернатор.

Новости компаний Все